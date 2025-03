Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Vueling deixa a terra 34 persones que anaven a Andorra per no portar el certificat de resident. L’agència a través de la qual havien contractat el viatge els havia assegurat que el document estava validat, però a les portes de l’avió la companyia els va dir que no. Les 34 persones que no van poder agafar l’avió van desplaçar-se en vaixell.