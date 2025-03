SAAS i portalliteres inicien un nou conflicte a l’hospital

Les aigües no es calmen a l’hospital. Al contrari, en un any clau per tancar un nou conveni col·lectiu s’obren nous fronts que dinamiten tot esforç per a una bona sintonia. Ara els toca als portalliteres, que dijous van ser informats que el SAAS ha decidit suprimir els 15 minuts que tenien en acabar la jornada que servien per fer un informe dels ingressos i de les novetats per al nou torn. La comunicació és tan recent i inesperada que aquest col·lectiu professional encara no ha tingut temps per valorar quines accions pot emprendre, a banda d’estudiar si legalment aquesta mesura és admissible.

“L’acord no es pot fer d’esquena als treballadors i haurà de ser referendat” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

Jordi Samsó, portaveu de la branca sanitària de l’USdA, va manifestar ahir que a la pràctica suposa la pèrdua d’una setmana de festa a l’any. Des de la perspectiva sindical, “la mateixa feina i el mateix sou, amb set dies menys de festius”. És així perquè aquests 15 minuts anaven computant com a temps de treball que després, sumats tots, es compensaven amb aquesta setmana festiva. Els 21 portalliteres de l’hospital de Meritxell han mantingut un primer contacte amb l’advocat de l’USdA per estudiar si aquesta norma està correctament aplicada, a banda d’estudiar futures accions.

“En definitiva, la mesura, que afecta 21 portalliteres, suposa treballar més” Jordi Samsó, Branca sanitària de l’USdA

Paral·lelament, la ministra de Salut, Helena Mas, es va reunir dijous amb una petita delegació de l’USdA encapçalada pel secretari general, Gabriel Ubach, per abordar la necessitat d’avançar en el conveni col·lectiu que s’hauria de tancar aquest any, atès que a l’octubre caduca l’actual. Ubach va comentar ahir que van coincidir amb la ministra que les primes per objectius (DPO) que els representants dels treballadors reclamen que s’havien d’haver recuperat des del 2012, perquè així ho va dictar el Govern, són una reclamació que ara està judicialitzada i s’ha de separar de la negociació del conveni. “Ens van obligar a anar a la Batllia. No ho volíem, hauríem preferit un mal acord que recórrer a la justícia, però no va haver-hi resposta de la cúpula del SAAS”, va assenyalar Ubach.

El líder sindicalista va remarcar la sintonia amb la titular de Salut pel que fa a la necessitat de centrar la feina a aconseguir un bon conveni col·lectiu, “que ha de ser referendat per la majoria dels treballadors, i no com l’actual que va ser pactat al marge del personal”. L’objectiu té el temps en contra, ja que s’han de convocar eleccions per formar un nou comitè d’empresa, l’estiu està a la cantonada i no es disposarà de gaire temps per consensuar el conveni. Aquest va ser bàsicament el contingut de la trobada amb Mas, que els va permetre exposar la polèmica que ha envoltat la dimissió dels membres del comitè d’empresa després que Inspecció de Treball no reconegués algunes de les incorporacions, entre les quals la del tècnic d’emergències, que estava destinat a ser el nou president.

Concretament, la dimissió irrevocable va ser justificada per la manca d’avanços en les negociacions del conveni col·lectiu, les ingerències externes i les tensions amb la direcció. El conflicte es va intensificar quan Inspecció de Treball va vetar el nomenament de Jordi Fabra com a nou president del comitè, argumentant que, com a suplent, no podia assumir el càrrec.

Paral·lelament, la direcció del SAAS va manifestar la seva intenció d’introduir un sistema de primes a partir del 2026, sempre que s’assoleixi un acord abans de l’estiu vinent. Les desavinences han aturat les negociacions del nou conveni col·lectiu.