L'hotel social té un cost de 450.000 euros

L’hotel social Peralba de la Creu Roja finalment costarà uns 450.000 euros. Ho va explicar el president de l’entitat, Josep Pol, que va explicar que ja tenen el pressupost final i que la setmana vinent podrien començar les reformes. El preu final de l’equipament es va disparar considerablement a causa de les reformes que necessita l’espai, especialment l’ascensor adaptat que s’instal·larà al costat de l’edifici, que ja costarà més de 100.000 euros, segons va explicar Pol. El pressupost final serà uns 250.000 euros més elevat que l’esperat a causa dels imprevistos que han sorgit, com ara el de l’ascensor, que inicialment estava previst instal·lar-lo a l’interior, però les mesures del celobert no ho van permetre.

El segon sopar benèfic de la Creu Roja.Creu Roja

“Totes les plantes estan fetes, però fan falta modificacions a la primera” Josep Pol, President de la Creu Roja

L’interior de l’antic hotel de Sant Julià de Lòria també patirà modificacions. “Totes les plantes estan fetes, però fan falta modificacions a la primera”, que no estava habilitada per tenir habitacions i que l’ONG transformarà per guanyar set estances més, passant de les 29 que hi ha actualment a 36, va afirmar el president de la Creu Roja. A banda d’això, l’hotel també necessita retocs menors per posar-se al dia, com una mà de pintura o retocar l’enllumenat.

“Volem que la gent sigui conscient de l’existència de les malalties minoritàries” Josep Pol, President de la Creu Roja

Un cop estigui tot fet, Pol va dir que “espero que estigui enllestit abans de l’estiu”. Un calendari que significaria una millora respecte al que va donar la Creu Roja fa uns mesos, quan va dir que estaria enllestit durant el segon semestre de l’any.

L’adquisició de l’edifici es va fer per 2,5 milions d’euros, impostos i despeses notarials a part, i la reparació es farà gràcies a la col·laboració amb Black Horse Partners, que es va comprometre a donar suport monetari a la construcció, la donació d’Agrupsa de 5.000 euros i un parell d’ajudes i donacions que l’entitat està acabant de concretar. La resta sortirà dels fons propis de l’entitat.

La gestió de l’hotel funcionarà amb la cooperació entre Afers Socials i la Creu Roja. Govern serà l’encarregat de derivar la gent cap a les instal·lacions i tot el funcionament intern es farà des de l’organització.

SOPAR BENÈFIC

Part dels diners que es necessiten per a la construcció de l’hotel es van recaptar ahir, al segon sopar benèfic que va organitzar la Creu Roja al restaurant Tres Estanys, situat a Grau Roig. L’altra part dels beneficis aniran destinats a l’Associació de Malalties Minoritàries d’Andorra (AMMA), que enguany va col·laborar en l’organització del sopar amb la voluntat de donar visibilitat a les malalties poc conegudes i de contribuir al suport de les persones i famílies afectades. “Volem que la gent sigui conscient de l’existència de les malalties minoritàries”, va apuntar Pol, que va celebrar que les localitats per assistir a l’esdeveniment estaven pràcticament esgotades quan faltava una setmana per a la realització de la gala.

El president de la Creu Roja també va destacar la bona ubicació de la gala d’enguany, que va gaudir de més d’un centenar d’assistents. Entre ells, la presidenta de l’AMMA, Mònica Lage.