Un home s’enfronta amb un pal de fusta a cinc joves al Tarter

Una baralla amb sis implicats, tots residents, que es va originar en un local d’oci del Tarter es va saldar la matinada de dijous a divendres amb dos detinguts. Un dels arrestats, un home de 32 anys, va fer servir un pal de fusta per enfrontar-se a cinc joves. L’altre arrestat, de 20 anys, formava part d’aquest grup. Els dos homes van ser controlats per la presumpta autoria de delictes contra la integritat física i moral.

Segons el relat fruit de l’enquesta del cos d’ordre, la batussa hauria començat per motius que no han transcendit a l’interior de l’establiment, va continuar a l’exterior del local i s’hauria acabat traslladant al carrer, amb persecució inclosa. Quan va arribar la patrulla de la policia, l’home de 32 anys es trobava semiinconscient i presentava diverses lesions a la cara fruit de la baralla. És l’implicat que hauria fet servir un pal de fusta durant l’enfrontament. La policia va indicar que després els cinc joves l’haurien empaitat per la carretera (la CG-2) fins que un agent de seguretat de l’etabliment d’oci nocturn on s’havia inicat el conflicte que va acabar amb agressions mútues va aconseguir retenir-ne un. Una segona patrulla participant en la intervenció va acabar localitzant la resta del grup minuts després. Es va detenir el jove de 20 anys, que també havia resultat ferit; patia una ferida sagnant al front i lesions als artells de les mans compatibles amb el fet d’haver propinat cops de puny. Els altres quatre no haurien participat en l’agressió, segons la policia.

El cos va reforçar la presència a les localitats canillenques amb major activitat d’oci nocturn (el Tarter, Soldeu) a principi de mes, com a mesura de seguretat arran de l’incriment d’incidents. I precisament durant la mateixa matinada i fruit de diversos controls a la CG-2, a Canillo, la policia va arrestar cinc persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els arrestats tenen entre 21 i 41 anys i van donar positiu al test, amb taxes d’entre 0,92 a 1,19. En un dels casos, el conductor detingut anava acompanyat del propietari del vehicle, que també havia begut i, per tant, tampoc no podia conduir. Però va ser arrestat deu minuts després perquè, tot i haver-lo advertit que no podia agafar el vehicle, els agents el van enxampar circulant amb el cotxe que havia quedat estacionat al lloc del primer control.

Un sisè conductor, un jove de 18 anys, va ser detingut durant la mateixa nit al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la Funció Pública per circular malgrat que tenia el permís suspès.

CERVESES I UN VÀPER

La darrera detenció dels últims dies ha estat la d’un home de 52 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni per un furt amb força. Els fets en aquest cas es van produir la nit de dilluns a la parròquia d’Escaldes. El detingut es va colar a l’interior d’un supermercat forçant la porta d’entrada i es va endur de botí unes cerveses i un vàper. Els treballadors de l’establiment van trobar-se l’endemà a primera hora del matí, quan van acudir a obrir el negoci, que els havien forçat la porta d’accés i van alertar la policia. Agents del cos va identificar, localitzar i detenir el presumpte autor després. L’home es trobava en estat d’embriaguesa.