FEDA celebra avui el seu 37è aniversari. La parapública ho ha celebrat amb un pastís que ha ensenyat per les xarxes. Tal dia com avui del 1988 FEDA agafava el relleu de FHASA i EASA per "garantir la sostenibilitat del sistema energètic d'Andorra".