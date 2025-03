Concòrdia vol que la llei òmnibus limiti la immigració

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Concòrdia portarà al ple de debat de la llei òmnibus, que es vota dijous vinent al Consell General, 15 reserves d’esmena. El grup parlamentari insistirà, entre d’altres canvis, en la limitació del nombre de permisos de residència que el Govern atorga anualment. La proposta consisteix a posar un topall màxim a l’increment dels permisos de residència i treball, que no podrà superar el 2% respecte de l’any anterior; a limitar els permisos de residència i treball per compte propi a com a màxim el 0,25% de la població total resident a Andorra en l’any precedent, i quant als permisos de residència sense activitat lucrativa, que no superin l’equivalent al 0,15% de la població de l’any precedent.