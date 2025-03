Bolca un camió a Canillo i cau un cotxe per un barranc a Pal

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Un camió de repartiment va bolcar ahir pels volts de dos quarts de dotze del migdia en un revolt de la carretera del Forn de Canillo. L’accident no va deixar ferits i el conductor va poder sortir pel seu propi peu. El vehicle va quedar aturat al costat de la carretera i una dotació dels bombers i una altra de la policia van haver d’obrir un pas alternatiu als vehicles que circulaven per la via.