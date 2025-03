AndRail considera que la frontera no impedeix el tramvia

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

AndRail considera que la frontera no serà un problema per al funcionament del tramvia. Tal com va assenyalar ahir el portaveu de la plataforma ferroviària andorrana, Sebastià Mijares, en declaracions al Diari, “hi ha tot un munt de fórmules per evitar que hi hagi irregularitats”, com “les que ja s’apliquen amb els busos que creuen cada dia la duana”. Entre les propostes que fa Mijares es troba la contractació de policies a cada parada o un control del passaport a la sortida de cada punt de sortida. “Per exemple, en el tren que connecta Finlàndia i Rússia, a l’inici i al final de la línia sempre pugen els cossos de seguretat per revisar que no hi hagi irregularitats. I, si n’hi ha alguna, fan baixar la persona implicada”, va concretar.