Vueling deixa a terra 34 mallorquins que venien a Andorra per no portar el certificat de resident

La companyia aèria Vueling ha deixat sense viatjar a 34 mallorquins que venien al Principat per no portar el certificat de resident a l'illa. Així ho informa aquesta tarda el 'Diario de Mallorca', apuntant que els fets han passat amb el primer vol d'aquest matí i que, finalment, els que s'han quedat a terra, han pogut viatjar a Barcelona en vaixell. Els integrants del grup, un total de 56 persones veïnes d'Artà, van contractar el viatge a través d'una agència, que els havia assegurat que el certificat estava validat, però a les portes de l'avió, la companyia els hi ha requerit a tots els integrants del grup, i n'hi havia 35 que, confiats que estava tot bé, no el duien a sobre. Al cap d'una estona de trucar a familiars i amics i mobilitzar, fins i tot, personal de l'ajuntament del poble, a les 6.30 hores han aconseguit els certificats, però ha estat en aquell moment quan la companyia, tot i saber que el vol estava endarrerit i no sortiria fins a les 8.30 hores, els ha informat que el vol estava tancat i que no els acceptaven, segons informa el mitjà espanyol, que apunta que des de Vueling els han dit que no els podien reubicar i que fins demà no podrien sortir.

Les 34 persones que s'han quedat fora han començat a buscar alternatives fins que han trobat un vaixell ràpid que els ha portat a Barcelona, on han arribat a temps per agafar l'autobús que els ha portat a Andorra.