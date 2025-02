Talls de trànsit a Andorra la Vella, Escaldes i Encamp per les rues de Carnaval

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les rues de Carnaval que se celebraran demà a Andorra la Vella, Escaldes i Encamp obligaran a tallar diversos carrers i afectaran el trànsit durant la tarda. A la capital i a Escaldes, els autobusos de les línies 1,2,3,4,5,6 i la circular modificaran el seu recorregut, deixant de passar per l'avinguda Meritxell i circulant per l'avinguda de Tarragona, amb parades alternatives. L'afectació es produirà entre les sis de la tarda i dos quarts de vuit del vespre de demà. A Escaldes, també hi haurà afectacions de trànsit al carrer de Josep Viladomat i al carrer de la Constitució fins a arribar a l'avinguda Carlemany, que s'allargaran fins a dos quarts de nou de la nit.

A Encamp, diversos carrers del centre de la parròquia quedaran tallats pel pas de la rua de Carnaval entre les 12 i les 13.30 hores del migdia, i els autobusos de les línies 2,3 i 4 veuran modificat el recorregut, deixant de circular per l'avinguda de Joan Martí i de François Mitterrand, i passant per la carretera de les Riberaigües i l'avinguda de Príncep Benlloch, amb parades alternatives. El servei de mobilitat recomana evitar circular pel centre de la parròquia.