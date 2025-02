El PS exigeix més restriccions en habitatge

El grup parlamentari socialdemòcrata va presentar ahir vuit reserves d’esmena al projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, que es debatrà el 6 de març al Consell General. Les propostes del PS busquen reforçar les restriccions a la inversió estrangera i garantir un accés més equitatiu a l’habitatge, amb mesures per incrementar l’oferta a preus assequibles i evitar operacions especulatives.

Entre les esmenes destacades, els socialdemòcrates volen modificar el redactat actual perquè les promocions immobiliàries d’inversió estrangera només rebin autorització “si es destinen únicament a lloguer a preu assequible” i no a l’arrendament general. També proposen ampliar els períodes i tipus aplicables per evitar que el mercat immobiliari es converteixi en un espai d’especulació sense retorn social.

El PS planteja que “com a mínim, un 20% del sòl urbanitzable es destini al parc públic d’habitatge” i que la reserva de sòl per a habitatges de protecció pública no pugui ser “inferior al 50% del total”. També reclamen la creació d’un fons per a l’habitatge de protecció pública i un pla pel dret a l’habitatge 2025-2029 per augmentar l’oferta residencial assequible. El paquet d’esmenes inclou la definició de conceptes clau, com ara “preu assequible” –un cost inferior al 33% de la renda mitjana–, “índex de referència de preus de lloguer” –indicador per estimar el preu mitjà del metre quadrat– i “gran tenidor” –persona física o jurídica propietària de cinc o més immobles d’ús residencial.

D’altra banda, la Coordinadora per a un Habitatge Digne ha anunciat una assemblea per analitzar la problemàtica i avaluar accions. La reunió es perfila com un espai de debat davant la falta de consens sobre les mesures impulsades per l’executiu i l’impacte de la inversió estrangera en el mercat immobiliari, una qüestió que genera cada cop més preocupació entre la població.