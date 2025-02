Ordino celebra avui la penjada del Carnestoltes a la plaça Major de la parròquia

Publicat per Redacció Ordino Creat: Actualitzat:

Ordino celebrarà avui la penjada del Carnestoltes a les 17.00 hores. De manera posterior es procedirà a la sortida en cercavila i la lectura del pregó. Per finalitzar la jornada, hi haurà ball i festa a càrrec de Manel Soriano. També tindrà lloc una xocolatada en què es repartirà vi calent entre els assistents. Totes aquestes activitats tindran lloc a la plaça Major de la parròquia i seran organitzades per l’Associació de Cultura Popular d’Ordino. De la mateixa manera, els col·laboradors amb la festivitat enguany seran l’Esbart Valls del Nord, el PIJ i els grallers i tabalers dels Castellers d’Andorra.