Només una empresa es presenta per construir els pisos de Terra Vella

Una empresa s’ha presentat al concurs publicoprivat del projecte de construcció i gestió del futur edifici de pisos de lloguer a preu assequible de Terra Vella, impulsat pel comú. El termini per fer arribar les propostes a la corporació va acabar ahir a les tres de la tarda. Poc després, el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va mostrar-se “molt content”, en una compareixença davant dels mitjans, que el sector privat s’hagi interessat pel plec de bases. “Crec que és un pas endavant per demostrar que les administracions i el privat poden treballar junts i poden enfocar aquest problema que tenim, buscant la millor solució que puguem trobar tots junts”, va afirmar el cònsol.

Si l’oferta s’ajusta als requisits i convenç el comú, s’haurà d’aprovar l’adjudicació en sessió de consell de comú. Aleshores l’empresa disposarà de sis mesos per redactar el projecte arquitectònic i de 30 mesos per construir l’edifici, que podrà explotar per un període de 50 anys en règim de concessió.

L’edifici tindrà entre 45 i 55 pisos. Quin serà el preu del lloguer dels habitatges? L’import haurà d’estar a l’abast de la majoria d’inquilins, però alhora haurà de ser prou alt per garantir la rendibilitat del projecte. Segons l’estudi de viabilitat adjuntat al preu de bases, el lloguer d’un pis de dues habitacions era de 825,76 euros mensuals. Aquest punt encara s’ha de determinar. “En aquest cas cal tenir en compte el benefici per al privat, a diferència dels edificis de Govern. Per això, malauradament, no podrem oferir els mateixos preus”, va puntualitzar el cònsol.

Qui podrà accedir a aquests habitatges? Aquest punt tampoc s’ha decidit encara. El més probable, si tenim en compte el que han dit públicament alguns membres de la corporació en ocasions anteriors, és que s’exigeixi als sol·licitants que justifiquin un mínim d’anys de residència a la parròquia.

Pel que fa als costos de construcció de l’immoble, González va apuntar que encara no estan totalment definits, però va recordar que en converses prèvies amb promotors del país per explorar la viabilitat del projecte s’havia estimat que podrien situar-se entre vuit i dotze milions d’euros. Una xifra difícil d’assumir per a les arques comunals. És per això, justament, que la corporació va decidir apostar pel model publicoprivat per tirar endavant el projecte. Quant a la rendibilitat de la concessió per al privat, es calcula que serà del 5% respecte de la inversió inicial.

El concurs va convocar-se a l’octubre i, tot i que acabava al desembre, el comú va allargar-los dos mesos més després que les empreses interessades els haguessin traslladat que necessitaven més temps per valorar el projecte. Si el concurs finalment quedava desert, el comú tenia altres opcions previstes per la llei sobre la taula, com ara iniciar un procediment negociat o convocar un altre concurs, però d’abast internacional. En l’últim consell de comú, el conseller de la minoria David Astrié va instar la majoria a assumir el projecte si el concurs s’havia de declarar desert.

Abans de redactar el plec de bases, el comú va posar-se ne contacte amb les principals empreses del sector de la construcció i amb la Confederació Empresarial Andorrana amb l’objectiu d’escatir per què la proposta de concessió de l’edifici de pisos a preu assequible del Cedre no va atraure cap oferta. Una de les recomanacions va ser ampliar el termini de presentació d’ofertes. El comú va seguir el consell dels empresaris. Vistos els resultats, ha funcionat.

