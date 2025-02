Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El descens de la pertorbació del nord-est d'Europa farà augmentar la inestabilitat al Pirineu i pot deixar nevades per sobre dels 1.200 metres demà a la tarda, "tot i que no es preveuen gruixos significatius a aquesta altura" apunta el servei meteorològic. Les precipitacions, que començaran a arribar aquesta tarda, es concentraran als cims i principalment demà a la tarda, amb gruixos de neu nova de fins a 15 centímetres a 2.500 metres, 10 centímetres a 2.000 metres i 3 centímetres a 1.500 metres. Aquestes precipitacions podrien afectar les rues de Carnaval previstes per a demà a la tarda, tot i que s'espera que la pluja o neu sigui poca a baixa altura. Les temperatures baixaran un parell de graus demà, amb mínimes de -8 al Pas o 3 a Andorra la Vella, i màximes que no superaran els -4 al Pas, els 8 a 1.500 metres o els 11 graus a la capital.