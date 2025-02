Concòrdia demana limitar el nombre de permisos de residència

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat 15 reserves d'esmena a la Llei Òmnibus, que es votarà el pròxim dijous al Consell General, entre les quals destaquen la de limitar el nombre de permisos de residència que Govern atorga cada any, així com limitar a un únic habitatge el nombre màxim que un inversor estranger pot comprar a Andorra i preservar determinades zones perquè aquests no hi puguin comprar "com per exemple les que contenen serveis públics essencials".

Concòrdia també creu que l'executiu "hauria d'haver estat més ambiciós i taxar més l'especulació". Per això proposa augmentar el recàrrec especial sobre els guanys especulatius en les transmissions de béns immobles, durant els primers dos anys, del 10% al 25%. En relació amb els pisos buits, la formació "no entén que ni el Govern ni els grups de la majoria no hagin volgut establir unes mesures d'inspecció i sanció, per evitar simulacions de residència".