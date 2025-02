Borís de Portugal

Borís Skóssirev, l’aventurer rus que el 1934 es va proclamar rei d’Andorra, serà el protagonista d’un seminari que tindrà lloc el pròxim 31 de març a Olhão, Portugal. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació de Valorització del Patrimoni Cultural i Ambiental d’Olhão, comptarà amb la participació de la ministra de Cultura d’Andorra, Mònica Bonell, així com de l’ambaixadora del Principat a Portugal i de diversos historiadors especialitzats.

Amb una trajectòria plena d’ombres, Skóssirev va arribar a Andorra amb la promesa de modernitzar el país i convertir-lo en un centre financer internacional. Amb el suport parcial del Consell General, es va autoproclamar monarca, però la seva aventura va durar poc: en menys de dues setmanes va ser detingut i expulsat. Tot i això, el seu pas pel Principat va deixar una empremta inesborrable i encara avui desperta la curiositat d’historiadors i investigadors.

Més enllà d’Andorra, la seva figura també està lligada a Portugal. Després de l’expulsió del Principat, Skóssirev va viure durant un temps a Olhão, on era conegut pels pescadors locals com el “mano-rei”. Es diu que solia nedar fins a l’illa de Culatra i que va establir amistat amb l’escriptor Francisco Fernandes Lopes, qui posteriorment va escriure sobre ell. Aquesta connexió amb Portugal serà un dels temes centrals del seminari, que buscarà aprofundir en els anys menys documentats de la seva vida.

L’acte comptarà amb la presència de figures destacades, com el professor Jorge Cebrián, que ha liderat una recerca intensa sobre Skóssirev. Segons Cebrián, “Borís era un mestre de la propaganda, un autèntic venedor d’històries”, capaç de generar titulars sensacionalistes a la premsa internacional. Es va inventar un llinatge nobiliari per justificar les seves aspiracions i va redactar una Constitució per transformar Andorra en una monarquia parlamentària. La seva habilitat per enganyar i seduir li va permetre sobreviure a diverses èpoques convulses, des de la Revolució Russa fins a la Segona Guerra Mundial.

A més de les ponències acadèmiques, el seminari inclourà la projecció d’un documental que recull sis mil documents inèdits sobre Skóssirev, així com testimonis de persones que el van conèixer. També es debatran els seus anys posteriors a Andorra, incloent-hi la seva estada a Portugal i les seves connexions amb la regió de l’Algarve.

Amb aquesta trobada a Portugal es busca desxifrar la figura d’un personatge que va viure una vida plena d’enganys, aventures i misteris. Un rei sense regne que, gairebé un segle després, continua generant debat i fascinació.