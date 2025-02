Bolca un camió a la carretera del Forn del Canillo

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un camió de repartiment ha bolcat en una corba de la carretera del Forn de Canillo aquest matí, sense deixar ferits, i quedant parat al costat de la carretera. L'accident ha ocorregut a dos quarts de dotze del migdia, prop de la zona de Prats, i ha obligat a mobilitzar, almenys, una dotació dels bombers i la policia, que encara continua treballant al lloc dels fets, on s'ha obert pas alternatiu pels vehicles que circulen per aquella via, i es mantindrà fins que no arribi la grua i retiri el vehicle, informa la policia. Segons indiquen els bombers, no hi ha ferits, i el conductor ha sortit pel seu propi peu sense necessitar el servei de l'ambulància.