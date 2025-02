Andorra Endavant acusa Espot de desconèixer el dossier europeu

Andorra Endavant va respondre de manera contundent a les declaracions del cap de Govern que va fer ahir després de la reunió del pacte d’Estat per la UE. El partit de Carine Montaner va acusar Xavier Espot “o bé de dominar l’art de marejar la perdiu, essent perfectament coneixedor de què diu Europa, o de barrejar-ho tot a conseqüència d’un profund desconeixement dels dossiers sobre la UE”. Ho van fer en resposta a les paraules d’Espot en les quals va dir que la carta que va arribar de Brussel·les era important, perquè els ciutadans sàpiguen “que la interpretació d’algunes qüestions coincideix amb la que pugui dir el Govern i no pas la senyora Carine Montaner o el senyor Cerni Escalé”.

L’escenari del desconeixement dels dossiers resulta “palpable” per a Andorra Endavant per quatre motius. El primer, “les preocupants declaracions del Govern, que, d’una banda, ens diu que Andorra no pot conservar l’statu quo i, de l’altra, afirma que per a Andorra l’única via per conservar-lo és l’acord amb la UE”. El segon és la possibilitat que l’acord sigui mixt, un fet pel qual l’executiu mostra una “aparent sorpresa” quan ja hi havia indicadors des del 2019, segons el comunicat. El tercer motiu és l’alt nombre de sol·licituds que arriben per part de residents europeus (80%), als quals no es podria denegar l’accés, afirma AE. El quart i últim motiu és la pèrdua de control que hi haurà pel fet que no es podran demanar els antecedents penals a banda de “les professions sensibles tal com es fa en l’àmbit europeu”.

Amb tot, Andorra Endavant llança la pregunta si s’està actuant des del “desconeixement o el coneixement i, per tant, la presa de pèl”. Dues opcions que “diuen molt poc de les capacitats o de l’honestedat de l’executiu”.

CARA A CARA

El líder de Concòrdia, Cerni Escalé, va evitar contestar a les declaracions d’Espot, però va tornar a llançar el guant al cap de Govern perquè accepti un cara a cara. Escalé va qualificar les paraules d’Espot com un “intercanvi de retrets que empobreix el debat”. “Necessitem un intercanvi en viu al qual pugui assistir la ciutadania, per tant, demanem que Espot accepti el cara a cara que ens ha proposat RTVA”, una proposta que si el Govern “està tan segur dels seus plantejaments, no hauria de tenir por de defensar-los en un debat obert”.

Fins ara, Escalé va apuntar que els intercanvis sobre l’acord es redirigeixen al Consell General, però allí “sempre intervenen els ministres en lloc del cap i les intervencions són molt curtes”. Per aquest motiu, Escalé va reiterar la necessitat d’un cara a cara obert per enfrontar les postures d’ambdós.