Acaben els treballs de restauració dels tres ponts històrics d’Escaldes

La intervenció als tres ponts històrics escaldencs (el d’Engordany, la Tosca i els Escalls) han finalitzat amb l’acabament dels treballs d’excavació arqueològica i restauració del darrer, lloc de pas del camí ral que comunicava Engordany amb Andorra la Vella i la Massana, i escenari del Tractat del pont dels Escalls el segle XIX. Precisament, els resultats de la intervenció arqueològica permetran aprofundir en la seva història. El cost aproximat dels treballs a les tres construccions ha estat de 488.560 euros, que han assumit a parts iguals el Govern i el comú d’Escaldes. Ara la corporació publicarà el plec de bases per licitar el projecte d’il·luminació dels tres ponts, per millorar-ne la visibilitat i valorar el patrimoni.

L’acord rubricat per les dues institucions el 2023 establia la col·laboració per la millora dels ponts d’estil romànic de la parròquia. En el cas del pont dels Escalls, es va impulsar una excavació arqueològica prèvia a la restauració, ja que es tracta d’un dels ponts menys intervinguts i sobre el qual no s’havia fet mai cap estudi d’aquestes característiques, tal com va recordar el Govern. Una excavació executada per Arqueòlegs.cat i que ha permès integrar en el projecte part del paviment original. Un cop completada, van continuar els treballs de restauració, que es van adaptar per tal de conservar el paviment recuperat, amb la creació d’una transició esglaonada a banda i banda per permetre’n l’accés. La recuperació del nivell original del paviment també ha permès recuperar les baranes de pedra en tota la seva alçada, que ara són visibles, i només ha calgut restituir els murs. En el tram central s’ha instal·lat una barana auxiliar metàl·lica que permet millorar la seguretat. El comú ha desbrossat i millorat l’entorn immediat a la construcció per reforçar el valor patrimonial i paisatgístic. Ara la ciutadania ja pot fer ús d’aquesta construcció històrica.