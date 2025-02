1.200 persones, al Centre de Congressos

L’expectació per la conferència de la psiquiatra Marian Rojas Estapé va ser màxima. Més de 1.200 persones van omplir de gom a gom el Centre de Congressos per escoltar la seva conferència, titulada Recupera la ment, reconquista la teva vida, que va girar al voltant de la necessitat de fer una passa enrere i frenar en una societat marcada pels estímuls constants i la recerca de la dopamina a través d’una pantalla. L’èxit va ser tal que les entrades es van esgotar en minuts i van haver d’habilitar una sala paral·lela on prop de 300 persones van seguir la conferència per streaming.

El Centre de Congressos ple per la conferència de Rojas.Fernando Galindo

La xerrada de Rojas va comptar amb tres protagonistes: el cortisol, la dopamina i el còrtex prefrontal. El primer és aquella substància que els nostres avantpassats necessitaven per a situacions de supervivència, com quan eren perseguits per un depredador. Avui en dia, però, la psiquiatra va destacar com sovint s’allibera en moments de problemes a la feina o amorosos i això ha provocat que “en el segle XXI visquem intoxicats de cortisol”.

“Les xarxes socials busquen tenir la nostra atenció el màxim de temps possible” Marian Rojas Estapé, Psiquiatra

El segon personatge, la dopamina, és aquella substància que regula aspectes com el sexe o el menjar i provoca la felicitat. Malauradament, tal com va apuntar Rojas, aquest sistema de recompensa s’ha vist greument trastornat per les xarxes socials, que “busquen tenir la nostra atenció el màxim de temps possible” alliberant dopamina constantment que ens entra a través dels ulls. El problema sorgeix quan el bombardeig és massa elevat. “L’organisme busca l’equilibri, i amb la dopamina passa que al nostre cos no li agrada que hi hagi un excés”, motiu pel qual cada cop costa més rebre estímuls d’alguna cosa que es consumeix constantment, com seria el cas de les pantalles –o les drogues–, fet que porta a necessitar més i més consum.

“L’esport resulta ser un mètode gairebé tan eficaç com els antidepressius” Marian Rojas Estapé, Psiquiatra

El tercer actor principal va ser el còrtex prefrontal, “la zona que ajuda a comprendre els impulsos i a tenir força de voluntat”. Una part del cos que la psiquiatra va alertar que el consum desmesurat d’internet i la dependència a la dopamina que aquest aporta fan que es bloquegi.

Amb tot, Rojas va proposar una sèrie de mesures per ajudar a protegir la salut mental. El consell principal que va compartir la psiquiatra va ser dormir bé i respectar els cicles que fa el nostre cos quan descansem. Després va parlar de l’esport, un mètode “gairebé tan eficaç com els antidepressius”, va afirmar Rojas, que aprofitant la seva visita a Andorra va recomanar sortir a caminar per les muntanyes del país. Un altre punt va ser recuperar l’avorriment, una part de la persona que amb l’accés 24 hores a les pantalles s’ha perdut, però que Rojas va destacar que és essencial per conèixer-se.