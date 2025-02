El TC confirma l’absolució de la mare i l’advocada acusades de xantatge

El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara interposat pel Ministeri Fiscal i ha confirmat definitivament l’absolució de l’advocada i de la mare d’una menor, presumptament víctima d’abusos, que havien estat acusades de xantatge. L’aute conclou que no es va vulnerar cap dret fonamental en el procés i avala les decisions prèvies del Tribunal de Corts i del Tribunal Superior de Justícia.

El cas es remunta al 2016, quan un home va ser denunciat per haver abusat sexualment d’una menor a Encamp. Posteriorment, va acusar la mare de la nena i la seva advocada d’haver-li exigit 200.000 euros a canvi de no denunciar-lo. Tant el Tribunal de Corts com el Superior van absoldre les dues dones en considerar que no existien proves suficients per acreditar el delicte de xantatge.

Davant d’aquesta resolució, el Ministeri Fiscal va recórrer al Constitucional, al·legant que la valoració de la prova per part dels tribunals ordinaris havia estat il·lògica i mancada de fonament jurídic. No obstant això, el Constitucional ha rebutjat aquests arguments, destacant que els tribunals anteriors van actuar de manera lògica i conforme a Dret. En la seva decisió, el tribunal ha recordat que la presumpció d’innocència i el principi in dubio pro reo són fonamentals en la justícia penal.

Amb aquesta resolució, es posa fi a un procés judicial iniciat el 2018 i que ha passat per diverses instàncies. L’home denunciat pels abusos va ser condemnat a sis mesos de presó, mentre que la mare de la víctima i la seva advocada queden definitivament exonerades de qualsevol responsabilitat penal.