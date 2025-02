La tarifa del metge referent s’apuja un 5% i l’usuari pagarà 7,38 euros

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

“Actualització de forma selectiva.” Així ha definit el Govern l’increment de tarifes sanitàries del 2025, que el consell de ministres va aprovar ahir i que entraran en vigor un cop es publiquin al BOPA. Les que s’apugen –consultes mèdiques, odontològiques i les vinculades a serveis sanitaris, centres sociosanitaris i costos de desplaçament, àpats i allotjament– ho fan sobre la base de l’IPC amb què es va tancar el 2024, del 2,6%. Hi ha una excepció, però, les consultes dels metges referents, que experimenten un increment del 5,2% i, per tant, del doble de la inflació. El motiu és fer palès i compensar “el paper clau” d’aquests professionals en el sistema sanitari. La ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, que va exercir de portaveu accidental de l’executiu per l’absència de Guillem Casal, va recordar que en aquestes consultes funciona el tercer pagador i, per tant, l’usuari només ha d’abonar el 25%. Amb l’increment, passaran a ser 7,38 euros (fins ara 7,01). Una de les demandes dels facultatius és acabar de manera progressiva amb la diferenciació tarifària amb els especialistes perquè, defensen, els professionals de l’atenció primària també ho són, d’especialistes. Amb l’increment, el preu de la consulta dels primers passarà a ser de 34,73 euros i la dels segons, de 29,51. Marsol va indicar que els darrers anys, la visita al generalista s’ha apujat un 25%, però recordant que en el marc de la potenciació d’aquest professional com a figura indispensable de la via preferent es va implantar el tercer pagador a les consultes, perquè els usuaris abonessin només la part que els toca. Preguntada per la generalització de la fórmula, va insistir que s’està treballant, però que no hi ha cap decisió presa.