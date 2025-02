Marta Domènech, gerenta d’Andorra Recerca+Innovació

El Patronat d’Andorra Recerca+Innovació (AR+I) va acordar ahir el nomenament de la investigadora Marta Domènech com a nova gerenta de l’entitat. Aquesta decisió és fruit d’un procés que es va iniciar arran de l’anunci publicat al BOPA el 4 de desembre del 2024, que ha dut a terme una empresa externa a la fundació. Domènech tindrà un mandat de cinc anys.

Marta Domènech és doctora enginyera de forest per l’escola superior d’enginyeria agrària de la Universitat de Lleida i per la Universitat Autònoma de Barcelona (2009-2012) amb la lectura de la tesi Snowdrifts cartography and study of andorran snowbeds ecology (Pyrenees), per la qual va obtenir el títol de doctora amb la qualificació de cum laude.

La nova gerenta d’Andorra Recerca+Innovació ha estat, des del 2020, investigadora de l’eix dedicat a la recerca en sostenibilitat de la fundació, i des del febrer de l’any passat també exercia les tasques de coordinació de tota l’àrea de recerca. Anteriorment, ha estat enginyera ambiental a l’empresa Ambiotec M&S, SLU, d’Andorra (2020-2021), cap d’enginyeria forestal de la comarca del Ripollès del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (2015-2020), i coordinadora del programa de formació i inserció forestal (PFI) a l’Escola Pia d’Olot (2018-2020). També va ser cap de la unitat de medi biòtic de l’antic Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra.

El patronat d’Andorra Recerca+Innovació està format pel ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; la de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell.