L'USdA promou la convocatòria d'eleccions per renovar el comitè d'empresa del SAAS

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unió Sindical Andorrana (USdA) ha entrat la petició de convocar eleccions al comitè d'empresa del SAAS, després que dilluns el departament d'Ocupació i Treball notifiques la resolució segons la qual, arran de les renúncies de tots els integrants del comitè, el SAAS deixa de disposar d'òrgan de representació dels treballadors. Segons apunta el sindicat, "legalment no ho podíem fer abans", per aquest motiu aquest matí han entrat la notificació pertinent davant la direcció del SAAS i al departament de Treball, pas previ que s'ha de dur a terme amb una antelació mínima de 30 dies naturals a la data prevista d'inici del procés electoral. Prèviament, informa l'USdA, s'han reunit amb la ministra de Salut, Helena Mas, per tractar sobre com havien anat les coses i per comunicar-li l'inici del procés.