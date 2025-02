El futur cònsol honorari del Perú, una tria amb polèmica

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’elecció de Jaume Tàpies per ocupar el càrrec de cònsol honorari del Perú encara no s’ha formalitzat, però ja ha generat polèmica. L’associació que aplega les diferents associacions de peruans a l’exterior (Omcopex) i de la qual forma part l’entitat andorrana ha fet arribar a les autoritats del país sud-americà la queixa per l’elecció de l’empresari, basada en la falta de vincles amb la comunitat. També s’ha fet arribar una missiva signada per uns dos-cents residents en el mateix sentit, les reticències amb el nomenament d’una persona que, fins a la data, no ha tingut cap mena de relació amb el col·lectiu.