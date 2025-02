Els socialdemòcrates reclamen un mínim del 20% del sòl urbanitzable com a habitatge assequible

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat vuit reserves d'esmena al Projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, que es debatrà el pròxim dijous al Consell General, entre les quals destaca la reclamació d'un mínim del 20% del sòl urbanitzable destinat al parc públic d'habitatge a preu assequible, de compra o lloguer, i que la reserva de sòl que es destini a habitatges de protecció pública no pugui ser inferior al 50% del total de reserva previst. El PS també demana que les promocions immobiliàries d'inversió estrangera tinguin permís si es destinen únicament a lloguer a preu assequible, "i no a arrendament general com marca el redactat" apunta el grup, que reclama també la creació i execució d'un pla pel dret a l'habitatge 2025-2029, i mesures per evitar la coneguda com a "trampa del fill".