Detingut per tres robatoris amb força a la Seu

Un home de 52 anys va ser detingut ahir, al voltant de dos quarts de sis de la tarda, com a presumpte autor de tres robatoris amb força a la Seu d'Urgell. Els fets van passar el 17 de febrer. El primer succés va passar en una casa del passeig del Parc, quan un individu va forçar la finestra i va accedir a l'interior, on va posar diversos objectes de valor en una bossa que, posteriorment, va amagar al jardí després de veure que alguns veïns l'havien enxampat. El mateix dia, també van forçar el pany d'una perruqueria del carrer Mare Janer, provocant danys però sense aconseguir entrar a dins, i van robar a l'interior d'un vehicle, estacionat a l'avinguda Saloria, on van fracturar la finestra amb una arqueta i van sostreure unes ulleres.

La detenció és el resultat d'una investigació iniciada pels mossos d'esquadra, amb la col·laboració de la policia local de la localitat catalana, que portarà el detingut, amb antecedents, a disposició judicial avui, davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu.