Creand s’expandeix a Andalusia i obre una oficina a Màlaga

Creand Wealth Management, l’entitat especialitzada en banca privada del grup Creand a Espanya, fa un pas endavant en el seu pla d’expansió amb l’obertura de la nova oficina a Màlaga, que ja dona servei a clients d’aquesta zona i, en general, de tota la comunitat andalusa.

L’arribada a Màlaga s’emmarca en el pla estratègic de Creand Wealth Management, que en l’actualitat ja disposa de locals a Madrid, Barcelona, València i la Seu d’Urgell. L’objectiu és incrementar la seva implantació, va informar l’entitat, tot apuntant que la zona de Màlaga-Costa del Sol s’ha consolidat en els últims anys com un epicentre per a la inversió i l’emprenedoria.

L’oficina està situada al centre de la capital malaguenya i depèn de la direcció territorial de Creand Wealth Management per a Llevant i Andalusia, dirigida per José Samper. Al capdavant de l’oficina hi ha Rafael Álvarez-Net.