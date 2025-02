Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per l'habitatge digne ha convocat una protesta contra l'aprovació de la llei òmnibus per al 6 de març a la plaça del Consell General, coincidint amb la votació de la normativa a la seu parlamentària. L'entitat assenyala que la mobilització es fa per "definir i aterrar demandes concretes i conjuntes al Govern i als representants polítics per combatre la ineficàcia d'aquesta llei" i remarca que l'assemblea ha de servir per deixar clar als parlamentaris que "els que legislen estan d'esquena al poble".

El col·lectiu destaca que promou l'assemblea popular perquè l'enquesta realitzada sobre la llei òmnibus indica que el que recull "és una venda de fum". La convocatòria pretén fixar les demandes populars per fer front a la crisi de l'habitatge des de la Coordinadora i consensuar les accions a emprendre per aconseguir-les. L'entitat fa una crida a tota la ciutadania a participar activament en l'assemblea popular perquè asseguren que "com més massiva sigui, més democràtica i més capacitat de pressió tindrem per exigir solucions reals a la crisi de l'habitatge".

Resultats de l'enquesta

La Coordinadora ha fet públic, més detalladament, els resultats de l'enquesta duta a terme aquest inici d'any i contestada per 861 persones, de les quals un 96,7% "creuen que no és suficient l'acció de Govern enfront de la crisi". Del total de respostes, 705 persones creuen que cal fer diverses manifestacions fins a arribar a un objectiu, mentre que 254 volen fer altres accions, entre les quals destaquen talls de trànsit (28,7%), vaga general (26,5%) o accions culturals i campanyes (24,3%). La plataforma també exposa que en l'enquesta, prop del 45% dels enquestats volen manifestar-se per regular el mercat, seguit del 40,8% que demanen limitar l'especulació i la inversió estrangera i prop del 22% vol un habitatge digne en general o es manifesta per qüestions laborals o de pensions.