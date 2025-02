El concert solidari pels afectats per la dana recapta 400 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El concert solidari pels afectats per la dana celebrat el 22 de febrer passat a l’hotel Roc Blanc es va cloure amb una recaptació de 400 euros (entre les entrades venudes i els discos cedits per Quim Salvat), que aniran destinats a donar suport a les famílies afectades així com a la reconstrucció de les zones malmeses. L’esdeveniment, organitzat amb la col·laboració de la Creu Roja, va comptar amb les actuacions desinteressades de diversos artistes.