El CES evidencia el desacord entre Govern i sindicat en matèria d’habitatge

La reunió a tres bandes del Consell Econòmic i Social (CES) de dimarts passat va ser aprofitada pel secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, per intercanviar opinions sobre la problemàtica de l’habitatge amb la ministra Conxita Marsol, que va insistir que les accions que està duent a terme el Govern i l’aplicació futura de la llei òmnibus permetran desestressar el mercat immobiliari. Ubach va mantenir els grans interrogants que sempre ha plantejat, especialment centrats en la necessitat de definir un preu assequible en les transaccions entre particulars, de la mateixa manera que s’ha fet amb els habitatges públics, que han de respectar un preu mitjà de 9,23 euros per metre quadrat, que baixa en funció de la distància des del km 0, com a centre del país.

“Els terrenys comunals permetrien disposar de 1.500 pisos nous” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

El líder sindicalista és partidari de fixar un topall als lloguers. La proposta suposaria calcular el preu sobre la base de la una renda familiar, de manera que el lloguer suposi el 30%: “Uns ingressos de 2.500 euros suposarien un arrendament d’uns 800 euros mensuals, mentre que la fórmula del Govern, consistent en una reducció del 25% respecte al preu de mercat, calculat en 16,60 euros, segueix donant com a resultats un preu que no és assumible”, es va queixar Ubach.

“Mentre falti mà d’obra difícilment es tallarà l’arribada de residents” Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

Els anhels del sindicat no es veuran compensats. El Consell General té previst aprovar el mes que ve el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge.

Al CES, en què es van abordar qüestions relatives als delegats d’empresa i al comiat no causal, Ubach va trasmetre la inquietud sobre la dificultat de les famílies per accedir a l’habitatge. El sindicalista va detallar ahir que cal controlar l’arribada de migrants: “Si cada any es posen al mercat 500 pisos, però arriben 2.500 persones, el dèficit és de 2.000 pisos.” L’USdA continua insistint en la cessió de terrenys per part dels comuns, “que permetria rebaixar considerablement el preu del metre quadrat”. Ubach va defensar que aquesta operació permetria desocupar vivendes de particulars i augmentar l’oferta, actualment inexistent. En aquest supòsit, els pisos serien accessibles només per a residents amb més de deu anys d’antiguitat, que tindrien restriccions per a la venda, com ara un període de temps establert, i aplicar un increment de l’IPC i un 10% màxim del cost inicial. “No s’hauria de permetre l’especulació”, va dir el secretari general de l’USdA.