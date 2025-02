La CASS reforça la comunicació amb 39 accions dirigides als ciutadans

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El consell d’administració de la CASS va aprovar ahir diverses mesures. Es va informar que durant l’any passat es van iniciar 39 accions comunicatives per apropar la institució als ciutadans i millorar l’accés a la informació, disponibles a la web de la CASS. A més, es va donar llum verda al procés de contractació d’eventuals d’estiu, dirigit especialment a estudiants, per donar-los a conèixer els oficis de la CASS i atraure futurs professionals. En les pròximes setmanes es comunicaran les condicions per accedir a aquests llocs. Finalment, es va aprovar la licitació d’un concurs públic per contractar un vigilant.