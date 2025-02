Campos demanda el Registre Civil per negar-li informació sobre un magistrat

Publicat per

Emili Campos ha interposat un recurs contenciós administratiu contra el Registre Civil després que aquest desestimés la seva petició de conèixer la identitat de la persona amb qui un magistrat del Tribunal Superior de Justícia va contreure matrimoni o unió civil. La demanda, presentada la setmana passada, argumenta que la negativa del Registre Civil vulnera el dret d’accés a la informació pública i es basa en un “interès legítim” per investigar possibles conflictes d’interessos.

“El registre es nega a donar-me la informació que avalaria o desmentiria les meves sospites” Emili Campos, Advocat

Segons el recurs, Campos va sol·licitar la informació després de rebre indicis que el magistrat podria estar resolent casos relacionats amb béns immobles que després adquiria a preus inferiors al mercat. La registradora va denegar la petició al·legant que el lletrat no tenia un “interès legítim” i que la informació estava protegida per les lleis de privacitat i protecció de dades.

L’advocat sosté que la informació sol·licitada no està exempta de divulgació. “La petició no busca rectificar errors ni modificar assentaments, sinó obtenir dades accessibles al públic”, afirma. A més, assenyala que el magistrat, com a servidor públic, està subjecte a un major escrutini i que la informació té un “indubtable interès públic”.

El recurs denuncia que la registradora va obstaculitzar el procés, negant-se inicialment a acceptar la sol·licitud i obligant-lo a tramitar-la mitjançant burofax. Així mateix, exigeix que el registre sigui condemnat a pagar les costes processals, inclosos els honoraris d’advocat.

Campos va explicar ahir que ha reclamat un expedient per “falta greu” a tota la junta del Col·legi d’Advocats i va considerar que ha estat “represaliat” per la batlle. El motiu és que va cobrar uns honoraris de 1.220 euros pel mateix treball i en la mateixa causa que un altre advocat, que va rebre 44.548 euros.