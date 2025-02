Andorra lidera la llista de trasplantaments a estrangers a Espanya

Un de cada tres pacients estrangers que han rebut un trasplantament d’òrgans a Espanya des del 2015 és andorrà. Segons dades del ministeri de Sanitat espanyol publicades per The Objective, un total de 48 ciutadans del Principat han estat sotmesos a aquestes intervencions en hospitals espanyols, fet que situa Andorra com el país amb més beneficiaris d’aquests procediments dins del col·lectiu de no residents a Espanya.

Les xifres mostren certa variabilitat en el nombre de trasplantaments a pacients andorrans al llarg dels anys. L’any amb més intervencions va ser el 2019, amb un total de nou, mentre que el 2021 i el 2022 van registrar cinc operacions cadascun. En canvi, el 2016 i el 2020 van ser els anys amb menys trasplantaments, amb només dos casos registrats en cada exercici. L’any passat es van computar tres intervencions a pacients andorrans, mantenint-se dins la mitjana habitual dels darrers anys. La resta d’anys es van situar en una forquilla d’entre quatre i sis trasplantaments anuals, fet que reflecteix una necessitat constant d’aquest tipus de procediments per part de pacients del Principat.

El nombre de trasplantaments a pacients estrangers ha variat al llarg dels anys, amb una mitjana de 16 operacions anuals. L’any 2024 va marcar un rècord amb 20 intervencions, de les quals vuit van ser a pacients de nacionalitat portuguesa, col·lectiu que ocupa el segon lloc en nombre de trasplantats a Espanya amb 29 casos des del 2015. En tercer lloc, se situa el Marroc, amb vuit pacients trasplantats en el mateix període.

Espanya lidera el rànquing mundial de trasplantaments d’òrgans des de fa 33 anys, amb un total de 6.464 operacions el 2024, un 10% més que l’any anterior. Aquest sistema es caracteritza per una taxa de donació molt superior a la mitjana europea, gràcies a un model de gestió basat en coordinadors hospitalaris especialitzats.

La cooperació sanitària entre Andorra i Espanya ha estat fonamental per garantir l’accés dels pacients andorrans a aquests tractaments d’alta complexitat, atès que el Principat no disposa de la infraestructura necessària per dur-los a terme. Aquesta col·laboració permet que els ciutadans andorrans puguin beneficiar-se de la xarxa hospitalària espanyola, assegurant una atenció mèdica especialitzada en un àmbit en què Espanya és referent a escala internacional.

Portugal i el Marroc són els dos països que segueixen Andorra en nombre de pacients estrangers trasplantats a Espanya, però amb xifres molt inferiors. Els pacients portuguesos han rebut un total de 29 trasplantaments des del 2015, amb un augment notable el 2024, quan van sumar-ne vuit en un sol any. Per la seva banda, el Marroc ocupa la tercera posició amb vuit trasplantaments en el mateix període, mantenint una tendència més estable al llarg dels anys. Aquestes dades posen de manifest el paper clau d’Espanya com a destinació per a trasplantaments d’òrgans, especialment per a pacients de països veïns que no compten amb el mateix nivell d’especialització mèdica.