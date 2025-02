Andorra Endavant demana una taxa turística per cobrir danys per delictes dels visitants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant vol eines per assegurar que els turistes que provoquen delictes al país es facin càrrec del pagament dels danys que provoquen. La formació de Carine Montaner ha presentat una pregunta al Govern on planteja la creació d'un mecanisme de responsabilitat civil i/o pagament d'una taxa turística per garantir que els danys ocasionats per visitants siguin indemnitzats, seguint l'exemple de països com Nova Zelanda i les Maldives, segons exposa el conseller Marc Monteagudo. El partit justifica la petició arran "de diversos incidents recents que han generat inquietud entre la ciutadania, com l’intrusió i actes vandàlics d’un turista a Arinsal i els robatoris de vehicles a Encamp" que consideren han generat "profunda preocupació" entre la població. Monteagudo afirma que s'ha d'actuar de manera urgent perquè "no podem permetre que la ciutadania visqui amb por" i recalca que a més de garantir un entorn segur per als andorrans "s'ha d'assegurar que les víctimes rebin la protecció i la justícia que mereixen".

El parlamentari demana a més programes "efectius" de reinserció social per a delinqüents reincidents, seguint els models que s'apliquen als Països Baixos on es combina "treball social obligatori amb formació professional". Monteagudo exigeix a més "una revisió del sistema judicial per millorar l'eficàcia i evitar retards en les condemnes per delictes greus", i apunta al model d'Austràlia on assegura que s'han accelerat els processos judicials i implementat treballs d'interès general com alternativa.

El conseller general reclama que el Govern convoqui "una reunió urgent" amb la policia "per identificar disfuncions en el sistema actual i definir accions concretes per reforçar la seguretat ciutadana" i demana que l'executiu actuï amb fermesa i eficàcia per solucionar els problemes de seguretat ciutadana i delinqüència que considera que hi ha al Principat.