Abundi Monterde cuina 6.000 racions de paella per a afectats per la dana

El cuiner Abundi Monterde ha elaborat i servit 6.000 racions de paella en dues estades a les zones afectades per la dana a València. L'empresa andorrana de càtering del xef va estar a Albal i Paiporta al desembre i al gener "per donar suport i plat calent a qui més ho necessitava", segons informa avui, anunciant que el 8 de març tornarà a València "per continuar ajudant i col·laborant".

Monterde ressalta que "la nostra intenció no és només cuinar, sinó compartir, acompanyar i demostrar que en moments dificils, la unió i la solidaritat poden marcar la diferència" i destaca que vol consolidar València com una de les delegacions per al 2025. La intenció és establir una presència estable a la zona per oferir arrossos i paella "a esdeveniments de tota mena, treballant colze a colze amb entitats locals i la comunitat" per la voluntat de la companyia de contribuir activament a la recuperació d'aquestes poblacions després de la dana de l'octubre passat.