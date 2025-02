La tarifa del metge referent s'incrementa un 5,2%

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El Govern ha aprovat aquest dimecres l'actualització de les tarifes de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), tal com ha confirmat Conxita Marsol en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. La majoria de tarifes s'incrementen un 2,5% d'acord amb l'IPC, excepte les del metge referent, que pugen un 5,2% per garantir l'equilibri entre sostenibilitat i accessibilitat del sistema sanitari.

Amb aquesta actualització, la visita al metge referent tindrà un cost de 29,51 euros, dels quals l'usuari només haurà d'abonar el 25% amb el tercer pagador. Per la seva banda, la consulta amb un metge especialista tindrà un preu de 34,73 euros, que s'haurà de pagar íntegrament, amb el 75% a càrrec de la CASS.

Aquest increment no afecta els serveis sotmesos a concursos públics, com el transport sanitari, ni aquells que depenen del SAAS ni a les tarifes de l'Escola especialitzada Nostra Senyora de Meritxell. Tampoc s'actualitzen els preus d'actes de diagnòstic com el TAC o la ressonància magnètica. Marsol ha recordat que les tarifes ja es van actualitzar l'any passat i que, en els darrers set anys, el preu de la visita al metge referent ha augmentat un 25%.