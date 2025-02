La policia es forma en protecció de personalitats

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha organitzat aquest mes de febrer una formació interna en protecció de personalitats destinada a altres membres del cos, duta a terme per policies especialitzats en aquesta matèria i amb experiència. El curs, dirigit a una quinzena d'agents de les àrees d'investigació i de grups d'intervenció, ha tingut una durada de dues setmanes en les quals s'ha combinat teoria i pràctica. Els agents han treballat tècniques específiques de tir i defensa personal, han après a planificar i distribuir els equips en un operatiu d'una visita oficial, així com analitzar tots els elements que cal preveure en aquests casos, com la revisió de diverses localitzacions, i la coordinació amb altres grups policials o serveis d'emergències.

Els agents han dut a terme simulacions amb diversos recorreguts arreu de la xarxa viària, amb l'objectiu de posar en pràctica els diferents rols que hauria d'assumir cadascun dels policies i la coordinació dels equips durant un servei de protecció, així com entrenar com reaccionar davant les diverses circumstàncies i els possibles imprevistos que podrien haver d'afrontar en una situació real. En les diferents escenificacions que s’han organitzat també han intervingut el Grup Motoritzat de Trànsit de la Policia i xofers del Govern.