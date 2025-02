Nou xoc entre el SAAS i el comitè d’empresa dimissionari per la formació

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou conflicte entre el SAAS i el comitè d’empresa dimissionari, que ahir, juntament amb la branca sanitària de l’USdA, va fer saber a través d’un comunicat que la parapública redueix un 50% el finançament de la formació no planificada. El comitè i els representants sindicals van expressar la seva disconformitat: “Considerem que, en l’àmbit sanitari, la formació ha de ser contínua per garantir que estem aplicant els tractaments més segurs. [...] Sostenim la idea que el pressupost de formació no s’ha de tractar com una despesa que cal controlar.” Per la seva part, Meritxell Cosan, directora del SAAS, va assenyalar que la retallada busca “desincentivar” que el personal “improvisi”. “La formació no planificada és la que genera més dificultats a l’hora d’organitzar els horaris i cobrir les places quan algú se’n vol anar. Com més planificada sigui la formació, menys hores extres caldrà pagar. A més, planificar ens permet garantir la màxima qualitat assistencial”, va afegir Cosan, que va considerar “alarmista” el comunicat. Cosan va recordar que el 2024 es van destinar 388.000 euros a formació, 55.000 dels quals van reservar-se per a formació no planificada. Ara es passarà d’una partida de 55.000 euros a una d’uns 30.000. La diferència de l’import es transvasarà a formació planificada: “Ens gastarem els mateixos diners.” El SAAS també busca que no sigui el treballador qui sol·liciti la formació, sinó que es vol optar per la “concurrència”. “Volem informar els treballadors de les formacions disponibles i que els interessats es presentin. L’objectiu és fer més igualitari l’accés a la formació perquè la no planificada era ‘un campi qui pugui’”. La branca sanitària de l’USdA i el comitè, en canvi, dibuixaven un altre escenari: “Hi ha hagut queixes de personal a qui no se li han pagat formacions bàsiques mentre que a altres treballadors de major categoria se’ls ha pagat màsters que després no es fan servir per a res.”