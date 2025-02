Una negativa a la UE no afectaria el crèdit de 60 milions del Banc d’Inversions

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern apunta que el préstec de 60 milions d’euros amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) no desapareixerà si no avança l’acord d’associació amb la Unió Europea. Tal com va explicar ahir la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noelia Souque, en una roda de premsa de presentació del pacte, aquests diners formen part d’un procés que “s’ha treballat durant deu anys a banda de l’acord” i que “no hi està lligat directament, però sí que ha provocat que el BEI ens consideri un soci rellevant”. Souque no va ocultar el seu desig que “els dos projectes arribin a bon port”.