Mònaco no aconsegueix sortir de la llista grisa de paradisos fiscals

El Grup d’Acció Financera Internacional (GAFI) manté Mònaco a la seva llista grisa, segons l’actualització publicada el 21 de febrer passat per l’organisme. El Principat va ser inclòs en aquesta categoria el juny del 2024 i, segons el GAFI, encara no ha implementat les mesures necessàries per corregir les deficiències detectades en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.