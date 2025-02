Marsol apunta el 2027 com a data de retorn del Tour de França

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La portaveu accidental de Govern, Conxita Marsol, ha apuntat el 2027 com a data de retorn del Tour de França. "S'està treballant perquè passi per Andorra, no sé si el 2026 o el 2027, però crec que si fos el 2026 ja se sabria" ha matisat Marsol, tot apuntant que "el Tour sempre és interessant que passi per Andorra, ja que aporta promoció al país". La ministra també ha volgut destacar que "Andorra és un país on hi ha molts ciclistes i aficionats al ciclisme", per fer pal·les que el país vol el retorn de la prova.