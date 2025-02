L’USdA vol prohibir que s’acomiadi els candidats a delegats de personal

La Unió Sindical Andorrana (USdA) està treballant en una bateria de propostes per incloure-les a les lleis laborals amb l’objectiu d’aconseguir una representació real dels treballadors a l’hora de negociar qüestions com ara l’augment salarial. Segons va explicar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, les modificacions principals serien eliminar l’acomiadament lliure, blindar els treballadors que es presentin com a candidats per ser delegats d’empresa i permetre que els comitès d’empresa tinguin accés als comptes de les societats per a les quals treballen. Les modificacions es van fer públiques ahir després del primer Consell Econòmic i Social (CES) de l’any. La necessitat de blindar els treballadors es deu al fet que “no pot ser que un treballador que vulgui promoure eleccions a delegat d’empresa es trobi que l’endemà pot ser acomiadat”, va dir Ubach, que va apuntar que la solució passa per aplicar canvis legislatius que assegurin la feina al candidat durant un temps prudencial.

La segona reforma plantejada és modificar la regulació del comitè d’empresa “perquè tinguin clar quin és el seu rol”. En aquest sentit, Ubach va carregar contra la CEA i la va acusar de no voler posar sobre la taula els números de les empreses, tot i que és una pràctica habitual en molts països de l’entorn, va lamentar. Aquest canvi podria ajudar en conflictes vigents com el de Coopalsa, ja que “diuen que no tenen diners per aplicar els canvis d’horari, però els treballadors no han vist els números per saber si és veritat. Ens hem de creure el que diu l’empresa perquè sí?”, va sentenciar el secretari general de l’USdA.

La negociació per aplicar aquestes mesures tot just acaba de començar, però, si tot va bé, acabarà abans que finalitzi l’any amb una proposta que passarà pel Consell General per ser aprovada. De moment, la ministra de Treball, Economia i Habitatge, Conxita Marsol, va apuntar al CES que ja hi ha punts en què patronal i sindicat estan d’acord, com ara la necessitat de protegir els treballadors que es presenten per ser delegats d’empresa o la creació de comitès d’empresa. Així i tot, segons va explicar Marsol, la posició de la CEA és deixar que sigui el sindicat qui elabori els canvis per, posteriorment, revisar-los i decidir quins accepta i quins no.

“Augmentar la representació dels treballadors és positiu per fomentar el diàleg i ajuda que el Govern no hagi d’intervenir més enllà de la revisió del salari mínim”, va argumentar Marsol, que va afegir que també estan treballant en paral·lel en una revisió de la llei per si la CEA i l’USdA no arriben a un acord. La proposta de l’executiu consistirà en una petita modificació per adaptar el text a la realitat andorrana, caracteritzada per la presència de moltes empreses petites “d’entre un i dos treballadors”, ja que la legislació actual sobre els comitès no recull la realitat d’aquestes companyies, va explicar la ministra.

El pròxim CES serà al març i Marsol va avançar que esperen rebre les propostes de l’USdA per començar les negociacions.