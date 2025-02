L’hospital activa l’àrea de salut mental per a infants i joves

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Nova etapa de l’àrea de salut mental infantojuvenil del SAAS. Els canvis són destacats. L’àrea, que inclou l’àmbit d’hospitalització i el centre de dia, ha quedat separada de la zona destinada al tractament d’adults amb patologies de salut mental. Ara, per tant, existeixen dos circuits, fet que ha permès que l’àrea infantojuvenil guanyi independència, comoditat i privacitat. També s’han ampliat els espais. S’ha passat de dues a sis habitacions d’hospitalització. Les sis habitacions actuals, a més, són individuals (abans del canvi, les dues disponibles eren dobles, amb capacitat per a quatre pacients en total). S’han sumat, a banda, més despatxos mèdics (més espais per passar consulta i ampliar les dependències d’infermeria) i s’ha afegit una nova aula de reforç acadèmic i una altra sala per practicar exercici físic. Una altra novetat rellevant és que els pares dels pacients menors de dotze anys ingressats en llarga estada podran quedar-se a dormir amb els seus fills.