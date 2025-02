Interior modifica el reglament de la Llei de seguretat privada per flexibilitzar-ne l'accés

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Govern ha aprovat aquest dimecres, a proposta de la titular d'Interior, Ester Molné, la modificació del Reglament que desenvolupa la Llei de seguretat privada "per harmonitzar-la i dotar-la de més claredat". Així ho ha confirmat aquesta tarda, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, Conxita Marsol, que ha assenyalat que ha estat una modificació "tècnica per matisar aspectes" i que, a més permetin facilitar l'accés a la professió.

S'incorpora en diferents articles el número d'identificació administrativa (NIA), el de registre tributari (NRT) o el codi d'identificació fiscal (CIF), com a dada identificativa que s'ha de fer constar als registres. Se suprimeix el concepte d'hores lectives, per permetre "incorporar en l'àmbit de les formacions l'assistència a jornades, cursos o seminaris", per "evitar discrepàncies en funció de la naturalesa de les formacions".

D'altra banda s'han aplicat canvis relatius a les proves d'accés a vigilant privat i al funcionament de la comissió avaluadora. Es defineix amb més claredat el procediment de convocatòria i celebració d'exàmens, perquè es coneguin les condicions d'accés i realització dels mateixos. A més, es modifiquen el nombre de membres que componen la comissió avaluadora "per dotar-la de més paritat".