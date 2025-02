Govern adjudica per 3 milions d'euros la concessió de les depuradores d'aigües residuals

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern ha adjudicat la concessió del servei públic per a l'explotació, la conservació i el manteniment de les Estacions Depuradores d'Aigües Residuals (EDAR) per un preu de 3.352.590,67 euros. El concurs públic ha recaigut a la UTE formada per Acciona Agua i Ecotècnic. Amb aquesta concessió l'executiu ha unificat en un sol contracte la gestió de les quatre EDARs del país i de l'assecat tèrmic associat a l'estació depuradora del sistema sud. D'aquesta manera es permet "un abaratiment important". La nova concessió renova la, fins ara, existent, que havia tingut un període de 15 anys, i entre les quals ja es trobava Ecotècnic, com ha recordat Marsol. El nou servei es prestarà per un període de 4 anys prorrogable a 2 més.