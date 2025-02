Espot aclareix els dubtes de l’oposició sobre l’acord a través de Brussel·les

Reunió del Pacte d’Estat per a la negociació d’un acord d’associació amb la Unió Europea celebrada aquesta tardaSFGA/CEsteve

El cap de Govern, Xavier Espot, ha comunicat aquesta tarda que l’executiu va enviar una carta a la Comissió Europea per tenir negre sobre blanc un aclariment dels dubtes –fruit de les interpretacions– que l’oposició exposa periòdicament al Consell General. La rèplica de la Comissió Europea se centra en tres punts, tres confirmacions: la xifra d’autoritzacions que es concedirien a ciutadans comunitaris (368 permisos si es pren com a base l’any 2023), la possibilitat de limitar la inversió estrangera modificant el text negociat en un futur i l’entrada en vigor del capítol de lliure circulació de persones dos anys després de l’aplicació de l’acord. D’altra banda, Espot també ha apuntat que encara veu possible celebrar el referèndum aquest 2025, malgrat que el curs de l’any va avançant.