Creand s’expandeix a Andalusia i obre una oficina a Màlaga

Creand Wealth Management, l’entitat especialitzada en banca privada del grup Creand a Espanya, fa un pas endavant en el seu pla d’expansió amb l’obertura de la seva nova oficina a Màlaga, que ja dona servei a clients d’aquesta zona i, en general, de tota la comunitat andalusa. L’arribada a Màlaga s’emmarca en el pla estratègic de Creand Wealth Management, que ja té oficines a Madrid, Barcelona, València i la Seu d’Urgell, per incrementar la seva implantació, informa l'entitat, apuntant que la zona de Màlaga-Costa del Sol, s’ha consolidat en els últims anys com un epicentre per a la inversió i l’emprenedoria, i s’ha convertit en una regió amb un potencial elevat de clients espanyols i internacionals amb necessitats de gestió patrimonial.

L’oficina està situada al centre de la capital malaguenya, i depèn de la direcció territorial de Creand Wealth Management per a Llevant i Andalusia, dirigida per José Samper. Al capdavant de l’oficina hi ha Rafael Álvarez-Net com a director i

Óscar Parraga com a banquer sènior. Álvarez-Net té més de 25 anys d’experiència en gestió de patrimonis i direcció d’equips en banca privada. Per la seva banda, Parraga també té una llarga experiència a la zona de Marbella i la seva carrera professional està lligada també al sector de la banca privada en entitat internacional, segons informa Creand.

Marcos Ojeda, conseller director general de Creand Wealth Management a Espanya, subratlla la importància estratègica d’aquesta expansió, apuntat que "estem molt satisfets d’haver trobat l’equip idoni, per la seva experiència i coneixement de la plaça, per aterrar en un dels centres d’atracció econòmica i financera al nostre país, amb una demanda creixent de serveis de banca privada. La nostra presència a Màlaga-Costa del Sol ens permet expandir-nos per tot el territori i enfortir el nostre model de gestió patrimonial, basat en l’especialització i la personalització en el servei al client". Per la seva banda, Rafael Álvarez-Net, director de l’oficina de Creand Wealth Management a Màlaga, destaca que "la Costa del Sol té un ecosistema ideal per al desenvolupament de la nostra activitat, tant per l’alta concentració d’inversors que necessiten assessorament financer especialitzat, com pel seu pes creixent en els sectors empresarial i tecnològic".