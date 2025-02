La convocatòria per les proves d'accés al Conservatori de Música s'obrirà el 4 de març

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La convocatòria per les proves d'accés als estudis oficials del Conservatori de Música s'obrirà a partir del 4 de març i fins al 6 d'abril, i la inscripció es podrà fer a través de la pàgina web del Conservatori. Així ho ha anunciat aquesta tarda la portaveu accidental, Conxita Marsol, exposant que entre el 7 i el 9 d'abril es donaran a conèixer les places disponibles, la llista de candidats admesos i el nomenament de les comissions avaluadores, i les proves es duran a terme entre el 2 i el 5 de juny. El Conservatori comunicarà als examinands el dia i l’hora que tenen lloc les proves, com a màxim el dia 19 de maig de 2025, i la prova constarà d’una part relativa a llenguatge musical i una part a l’instrument o a la veu. La dificultat de les proves s’adequarà al nivell al qual vulguin accedir els candidats, ha informat Marsol.

Exàmens de batxillerat per candidats lliures del 7 al 16 d'abril

Les inscripcions per la convocatòria per als candidats lliures de la prova oficial de batxillerat es podran fer entre el 6 i el 7 de març al Centre de Formació al llarg de la Vida. Els exàmens, tant escrits com orals, són organitzats pel Centre de Formació al Llarg de la Vida i es duen a terme entre el 7 i el 16 d’abril del 2025.