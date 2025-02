Fernando Fuertes serà el nou cap d'àrea del departament de Medicina Legal a partir de l'1 de març

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Interior ha contractat el valencià Fernando Fuertes com a metge forense i nou cap d'àrea del departament de Medicina Legal per la falta d'especialistes en aquest camp. "No podem deixar desatès el departament" ha esmentat la portaveu accidental, Conxita Marsol, en la roda de premsa de consell de ministres. Per aquest motiu, s'ha dut a terme una contractació directa, basant-se en una necessitat d'interès general, ha afirmat Marsol, tot apuntant que "hi ha un informe jurídic que avala la situació". La portaveu accidental també ha explicat que la ministra d'Interior i Justícia, Ester Molné, "té sobre la taula dues o tres candidatures més" afirmant que aquestes es materialitzarien pròximament.